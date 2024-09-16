Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут мог быть нанят киевским режимом. Такое предположение сделал в своем аккаунте в соцсети Х замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Попытка покушения на Трампа была совершена 15 сентября, когда он играл в гольф. Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооруженному человеку, находившемуся рядом с гольф-клубом. Мужчине удалось сбежать, но позже его задержали. По данным СМИ, им оказался Райан Уэсли Раут, который искал добровольцев для украинского интернационального легиона.

Медведев задался вопросом о том, кем является Райан Уэсли Рут и мог ли он быть нанят киевским режимом.

«Интересно, что будет, если выяснится, что неудавшийся новый стрелок в Трампа Рут, который вербовал наемников для украинской армии, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этого покушения?» - написал Медведев.

СМИ рассказали подробности о попытке покушения на Трампа

Ранее Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу США и американскую полицию после попытки покушения на него у гольф-клуба во Флориде. При этом, по данным букмекерской платформы Polymarket, после новой попытки покушения вероятность победы Трампа на выборах выросла до 50 процентов.