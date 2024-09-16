Глава МИД Ирана раскрыл отношение к России и Китаю

Москва и Пекин — старинные друзья Тегерана, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. По его словам, Иран стремится к сбалансированному развитию отношений со всеми странами, передает Press TV.

Мы будем продвигать работу со всеми ними — с соседями, странами с развивающейся экономикой, с такими региональными организациями, как ШОС, БРИКС, с Россией и Китаем — нашими старинными друзьями, с которыми, надеюсь, мы установим более тесные связи, — сказал Аракчи.

Министр добавил, что Иран стремится к универсальной и сбалансированной дипломатии. Страна стремится использовать весь потенциал отношений с другими странами, пояснил он.

Ранее представитель МИД Ирана Насер Канани назвал лживыми обвинения со стороны главы евродипломатии Жозепа Борреля о поставках иранских баллистических ракет России. Кроме того, дипломат осудил возможное введение ограничений против авиационной индустрии республики и пристрастие к санкциям некоторых стран на Западе.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что никто не отрицает существования сотрудничества России и Ирана в военно-технической сфере, однако отношения Москвы и Тегерана никак не касаются США. Дипломат призвал Вашингтон не «совать свой нос» в чужие дела.