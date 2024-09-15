Названа лучшая страна для жизни украинцев, оставшихся в Европе

Украинцы должны переехать из Европы в Россию ради спокойной жизни, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков. По его словам, они «завалили» европейские консульства заявлениями на отказ от гражданства Украины.

Украинцам надо делать то, что они делают. Они завалили европейские консульства заявлениями на отказ от гражданства Украины. Они готовы быть лицами без гражданства. Они должны искать страны, где их не будут ловить и отправлять на Украину, — подчеркнул Цеков.

Он призвал возвращаться в Россию тех людей, которые «не запятнали себя действиями против РФ, не кричали националистические лозунги, не поддерживали действия Украины против Донбасса, не спонсировали ВСУ для боевых действий против РФ». Он отметил, что здесь украинцы смогут устроиться на работу и жить спокойно, «зная, что их никто дискредитировать не будет».

Ранее Сергей Цеков заявил, что Украину ждут более жесткие боевые действия после вторжения ВСУ в Курскую область. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский «потерял логику» происходящего в своей стране. Он подчеркнул, что глава Украины только обращается к мировому сообществу по поводу «справедливого мира».