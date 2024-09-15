Европейские политики стали убийцами, когда в 2021 году отказались договориться с Россией по поводу взаимной безопасности и фактически развязали войну, заявил первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru. По его словам, они будут продолжать это противостояние и дальше.

© Пресс-служба Совета Федерации РФ

Украинцам нужно ввести номинацию для европейских политиков под названием «Убийцы». Они — убийцы. Вместо того чтобы договориться с Россией по поводу взаимной безопасности в 2021-м, как РФ предлагала, они фактически развязали войну, осуществляя эскалацию, втягивая Украину в НАТО, готовясь, как говорится, к большой войне против России. И они ее продолжают до сего дня и будут продолжать, — заявил Цеков.

Он также посоветовал министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге пойти воевать вместе с гражданами. По его словам, это было бы правильным решением для политика, который собирается набрать как можно больше соотечественников для гибели на поле боя.

Ранее Цеков заявил, что Украину ждут более жесткие боевые действия после вторжения ВСУ в Курскую область. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский «потерял логику» происходящего в своей стране. Он подчеркнул, что глава Украины только обращается к мировому сообществу по поводу «справедливого мира».