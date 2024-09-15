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Читатели турецкого портала Haber7 прокомментировали предупреждение президента России Владимира Путина о возможном вовлечении НАТО в украинский конфликт.

Многие читатели отметили, что, несмотря на членство Турции в западном военном альянсе, они предпочитают занять сторону России.

«Россия, по крайней мере, верна своему слову и не наносит нам удар в спину, как Америка» — отметил один из комментаторов.

Также прозвучали фразы в поддержку российского лидера: «Путин прав», «Путин, я, как турок, с тобой».

Один из читателей предположил, что если Камала Харрис выиграет президентские выборы в США, мир погрузится в хаос.

На этой неделе российский президент заявил, что Киев не в состоянии самостоятельно использовать высокоточные системы большой дальности западного производства. Для этого нужны разведданные и помощь в наведении ракет со стороны НАТО. Поэтому удары вглубь России западным оружием будут означать вовлечение стран альянса в украинский конфликт.