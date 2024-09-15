Путин проведет совещание по беспилотникам

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию беспилотной авиации. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент опубликовал ее ведущий Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Как ожидается, Путин в ближайшие дни также пообщается с главами регионов, избранными во время прошедшего единого дня голосования. Также в планах - обращение к участницам Евразийского женского форума и оперативное совещание с Советом безопасности.

Пресс-служба Кремля пока официально не оглашала планы главы государства на следующую неделю.