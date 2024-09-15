Песков оценил потенциал экономики в условиях СВО

Экономика России в состоянии поддерживать армию, обеспечивать ее всем необходимым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что у ВС РФ есть полный арсенал военной техники для продолжения спецоперации.

«У нас хватает возможностей вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена, и все цели будут достигнуты», — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков отметил также, что президент России Владимир Путин «предельно аккуратен» по вопросу о превентивном ядерном ударе.