МИД РФ заявили об ответе на санкции США против российских СМИ

В МИД РФ осудили «очередную волну рестрикций против российских СМИ и журналистов», запущенную властями США. Действия Вашингтона не останутся без ответа, заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Захарова отметила, что силовые структуры США «с особым рвением подключились к гонениям на российских журналистов». По надуманным обвинениям ФБР проводит обыски и заводит дела в отношении сотрудников российских СМИ. Под преследование попадают даже американские граждане, «которые имели смелость выступать в их эфирах».

Репрессии против российских медиа Белый дом пытается оправдать борьбой с «вмешательством» во внутриполитические дела. На деле происходит очередная заказная кампания, «охота на ведьм». Это позволяет правящим кругам США манипулировать общественным мнением и ограждать население от неудобной для них информации.

Захарова считает, что Вашингтон «фактически объявил войну свободе слова во всем мире». США используют угрозы и шантаж в адрес других государств, чтобы натравить их на отечественные СМИ и установить контроль над глобальным информационным пространством.

В МИД «не питают иллюзий, что разгул цензуры в Соединенных Штатах получит надлежащую оценку со стороны профильных международных структур, чьею активностью дирижирует Вашингтон».

«Вместе с тем квалифицируем их молчание как одобрение подобной практики и фактическое соучастие в чинимом против российских СМИ произволе. Действия американской администрации не останутся без ответа», — сказано в заявлении.

13 сентября США ввели новые санкции против российских медиахолдингов МИА «Россия сегодня» (агентства «РИА Новости» и Sputnik), АНО «ТВ-Новости» (телеканал RT и видео-агентство Ruptly) и НКО «Евразия».

Под ограничения также попали генеральный директор МИА «Россия сегодня» Д.К. Киселев и руководитель НКО «Евразия» Н.А. Парутенко.

До этого ограничительные меры были применены в отношении тех же СМИ и главного редактора RT М.С.Симоньян, а также сотрудников этого телеканала.