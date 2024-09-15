В Госдуме отреагировали на резкие слова Алаудинова о пленных чеченцах

Россия обменивает всех своих военнопленных вне зависимости от их национальности, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Геннадий Семигин. Таким образом он отреагировал на заявление командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова о «позоре» чеченцев, попавших в плен ВСУ.

Моя позиция — все пленные ВС РФ, абсолютно всех национальностей, для нас — это наши граждане России. Они все имеют равные права. И мы должны защищать их жизнь, права, свободу и будущее. Поэтому мы всегда и обмениваем всех на всех, — подчеркнул Семигин.

Ранее Алаудинов записал ролик, в котором отказал добровольно сдавшимся чеченским бойцам в просьбе вызволить их из украинского плена. Он отметил, что попасть в плен без боя и против своей воли — разные вещи. По словам Алаудинова, сдача противнику является для чеченцев позором, который можно смыть только кровью.

Алаудинов заявил, что не собирается спасать сдавшихся в плен бойцов «Ахмата»

Алаудинов подчеркнул, что он не может назвать мужчинами чеченцев, поднявших руки и сдавшихся в плен. Он предложил украинским военным оставить себе таких пленных и больше не звонить ему с вопросом об обмене.

Комментируя слова командира «Ахмата», лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов отметил, что в России действуют законы, согласно которым военнослужащие, попавшие в плен, имеют право на обмен. Он подчеркнул, что перед законом все равны.