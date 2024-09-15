Песков заявил об аккуратности Путина в выборе ответа на действия Запада

Президент России Владимир Путин всегда предельно аккуратен в вопросе ответов на действия Запада, хотя российские эксперты обсуждают, в том числе и жесткие варианты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"У нас хватает специалистов - экспертов весьма и весьма авторитетных, - которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно", - ответил представитель Кремля на вопрос, не пора ли начинать на официальном уровне рассуждать о возможном ответе на агрессию Запада, в том числе предоставление дальнобойных ракет Украине.

В качестве примера пресс-секретарь главы государства привел недавнее интервью эксперта-международника Сергея Караганова, "который продолжил свою знаменитую линию" на превентивный ядерный удар для устрашения возможных противников России.

"У нас хватает таких рассуждений, но президент всегда предельно аккуратен с этим", - подчеркнул Песков.

В западной прессе, а также на уровне официальных лиц все чаще обсуждается возможность предоставления Украине дальнобойных западных ракет, которые смогут достигать целей в глубине территории России. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что, поскольку сами украинские силы не в состоянии управлять такими высокоточными системами, использование этих ракет будет означать непосредственное столкновение России и стран НАТО.

Караганов, известный своим предложением довести эскалацию до предъядерной стадии ради отрезвления элит на Западе, в беседе с корреспондентом ТАСС в Пекине отметил в четверг, что удары вглубь России могут спровоцировать и ответные атаки по территории европейских стран НАТО. По его оценке есть "еще целый ряд шагов по лестнице эскалации" и "дело может даже дойти и до ядерных ударов".