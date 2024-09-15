Захарова: у РФ нет иллюзий, что разгул цензуры в США осудят международные структуры

Россия не питает иллюзий, что разгул цензуры в США получит надлежащую оценку профильных международных структур. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с очередными рестрикциями Вашингтона в отношении российских медиахолдингов.

"Не питаем иллюзий, что разгул цензуры в Соединенных Штатах получит надлежащую оценку со стороны профильных международных структур, чьею активностью дирижирует Вашингтон. "Вместе с тем квалифицируем их молчание как одобрение подобной практики и фактическое соучастие в чинимом против российских СМИ произволе, - продолжила она. - Беспрецедентные по своим масштабам репрессии против российских медиа действующая американская администрация в запредельно циничной манере пытается оправдать борьбой с "вмешательством" с их стороны во внутриполитические дела. По сути же речь идет об очередной заказной кампании, "охоте на ведьм", когда специально культивируемая атмосфера всеобщего страха и шпиономании позволяет правящим кругам в США манипулировать общественным мнением и ограждать население от любой неудобной для них информации".