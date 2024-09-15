В МИД прокомментировали мирный план Зеленского

Обсуждать мирный план президента Украины Владимира Зеленского, который он намерен предоставить лидеру США Джо Байдену, не имеет смысла, поскольку все зависит от воли Вашингтона. Мирную инициативу главы украинского государства прокомментировала для Мария Захарова.

«Вы знаете, комментировать, что говорит Зеленский, это в принципе контрпродуктивно. (...) У Украины утрачена субъектность: потому что все решения принимаются за них в Вашингтоне и Лондоне», — заявила дипломат.

Она добавила, что украинский лидер не способен принимать решения самостоятельно, потому что он «зависим от медикаментозных средств».

Путин высказался о реакции Запада на мирные инициативы Москвы

Ранее Зеленский заявил, что успех его мирного плана будет зависеть от президента США Джо Байдена. По его словам, он не может огласить подробности своего плана, поскольку «дал слово» главе Белого дома.