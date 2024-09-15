Запад привел президента Молдавии Майу Санду к власти как "человека-терминатора" по аналогии с Владимиром Зеленским на Украине. В первую очередь эти люди подрывают традиционные устои своих государств, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможный запрет Русской православной церкви в Молдавии.

"Это такой внедренный человек-терминатор, таких людей внедряли западники неоднократно. Давайте просто перечислим фамилии. В Молдавии - это Санду. Украина - это Зеленский, - сказала дипломат. - В Грузии был [Михаил] Саакашвили. В принципе это люди-терминаторы, люди-подрывники, которые детонируют в тот момент, когда на Западе нажимают кнопку "пуск". Что в первую очередь они подрывают? Историю, культуру, традиции тех стран, в которые они внедрены".