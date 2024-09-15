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Захарова заявила, что смысла комментировать заявления Зеленского больше нет

Смысла комментировать заявления президента Украины Владимира Зеленского больше нет. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Медиасаммита БРИКС о словах Зеленского о том, что выполнение всех пунктов его так называемого плана по завершению конфликта полностью зависит от президента США Джо Байдена.

В МИД прокомментировали мирный план Зеленского
© РИА Новости
"Вы знаете, комментировать, что говорит Зеленский, это в принципе контрпродуктивно. Потому что, во-первых, глубоко зависимый от соответствующих медикаментозных средств человек. Во-вторых, вот сейчас было интервью Виктории Нуланд, где она в очередной раз, правда на этот раз уже открытым текстом, объяснила почему у киевского режима, у Украины утрачена субъектность: потому что все решения принимаются за них в Вашингтоне и Лондоне, - указала дипломат. - Поэтому смысла комментировать то, что говорит Зеленский, просто нет".
"Констатировать очередное расчеловечивание или очередную какую-то там террористическую идеологию, или очередные какие-то вещи - это мы все уже сделали", - добавила она.

Дипломат подчеркнула, что за Зеленского "играют".

"За него играют, в него играют, на самом деле против него тоже играют. Поэтому комментировать надо не его [слова], а комментировать надо те шаги и действия, которые мы видим со стороны тех, кто, собственно говоря, и является главным игроком", - заключила Захарова.

Полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли в мае 2024 года.

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