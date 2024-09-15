В МИД прокомментировали мирный план Зеленского

Смысла комментировать заявления президента Украины Владимира Зеленского больше нет. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Медиасаммита БРИКС о словах Зеленского о том, что выполнение всех пунктов его так называемого плана по завершению конфликта полностью зависит от президента США Джо Байдена.

"Вы знаете, комментировать, что говорит Зеленский, это в принципе контрпродуктивно. Потому что, во-первых, глубоко зависимый от соответствующих медикаментозных средств человек. Во-вторых, вот сейчас было интервью Виктории Нуланд, где она в очередной раз, правда на этот раз уже открытым текстом, объяснила почему у киевского режима, у Украины утрачена субъектность: потому что все решения принимаются за них в Вашингтоне и Лондоне, - указала дипломат. - Поэтому смысла комментировать то, что говорит Зеленский, просто нет".

"Констатировать очередное расчеловечивание или очередную какую-то там террористическую идеологию, или очередные какие-то вещи - это мы все уже сделали", - добавила она.

Дипломат подчеркнула, что за Зеленского "играют".

"За него играют, в него играют, на самом деле против него тоже играют. Поэтому комментировать надо не его [слова], а комментировать надо те шаги и действия, которые мы видим со стороны тех, кто, собственно говоря, и является главным игроком", - заключила Захарова.

Полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли в мае 2024 года.