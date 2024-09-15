Захарова: глубинное государство в США присваивает себе функции Бога

«Глубинное государство» в США считает месть одним из своих достоинств и присваивает себе функции Бога. На это министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ.

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Таким образом она прокомментировала кампанию Госдепартамента США против телеканала российской медиагруппы Russia Today (RT). По словам дипломата, власти Соединенных Штатов считают подобные обвинения возмездием.

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«Поэтому все те, кто не прогнулся, не сломался, все те, кто имеет свою точку зрения, все те, кто борется, являются для американского «глубинного государства»... абсолютно законной целью», — сказала Захарова.

Ранее Захарова назвала обвинения Госдепа в адрес RT объявлением информационной войны. По ее словам, в основе обвинений лежит русофобия, яркие примеры которой можно наблюдать в 30-е годы XX века.