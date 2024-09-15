Посол РФ обвинил США в попытках вбить клин между Аргентиной и Россией

Соединенные Штаты, распространяя безосновательные инсинуации в отношении СМИ России, пытаются вбить клин между Буэнос-Айресом и Москвой, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла РФ в Аргентине Дмитрия Феоктистова.

По его словам, в интернет-издании Infobae от 13 сентября содержится заявление руководства Госдепа США с обвинениями в адрес телеканала RT и РФ в попытках «дестабилизировать» правительство президента Аргентины Хавьера Милея.

«Неудивительно, что никаких подтверждающих эти инсинуации доказательств не приводится — на самом деле их просто не существует», — заявил дипломат.

Феоктистов отметил, что Москва никогда не вмешивается в дела других стран, а с Аргентиной Россию связывают «почти 140 лет проверенных временем отношений дружбы и взаимопонимания».

«Рассматриваем голословные обвинения из Вашингтона как злонамеренную попытку вбить клин между нашими странами и народами», — подчеркнул он.

Дипломат также указал, что в Вашингтоне привыкли смотреть на страны Латинской Америки как на зону «исключительно собственных интересов».

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа RT вмешивалась в суверенные дела других государств, а также участвовала в «тайных операциях, связанных с информацией и влиянием». По его словам, Вашингтон вводит санкции против трех юридических и двух физических лиц, которые якобы участвовали в таких операциях.