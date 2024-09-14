Путин назвал особенно важной задачей защиту подлинной свободы слова в мире
Защита свободы слова и борьба за достоверность информации приобрели особую важность в сложный период формирования многополярности в мире.
Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к гостям торжественного вечера по случаю 120-летия ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что подлинная свобода слова отражает разные мнения и позволяет искать компромиссы и общие подходы к решению мировых проблем.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала преступлением действия США в отношении телеканала RT и других российских СМИ.