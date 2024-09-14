Президент Бразилии посетит саммит БРИКС в Казани

Президент Бразилии Лула Инасио да Силва посетит саммит БРИКС в Казани. Об этом "РИА Новости" сообщил бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес.

— Да, он посетит встречу, — сказал тот.

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности, сообщил, что многие государства хотят присоединиться к работе объединения.