Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала объявлением информационной войны обвинения и санкции Вашингтона против RT.

«Я считаю, что это, безусловно, объявление информационной войны. Она и шла, но подковёрно, кулуарно, через санкционную политику, но декларации о том, что будут нападать открыто на российские средства массовой информации, — такого не было», — указала она.

По её словам, на России обкатывается сценарий, чтобы в будущем такую модель давления можно было применить к любому СМИ из любой страны.

Она добавила, что если бы RT реально нарушил хоть один закон в США, то американские суды довели бы дело до приговора, но предъявить им нечего.

США ввели санкции против Дмитрия Киселева

В Госдепе ранее заявили, что RT — одна из причин, почему так много стран не поддерживают Украину в той мере, в какой можно было бы ожидать.