Названы варианты ответа Путина на удары вглубь России

На Западе в последние месяцы идет активная дискуссия о допустимости ударов вглубь России при помощи дальнобойного западного оружия, пишут обозреватели Эндрю Осборн и Марк Тревельян в статье для Reuters. По их данным, президент России Владимир Путин может ответить на удары ассиметрично.

Авторы статьи пояснили, что напряженность между Востоком и Западом из-за Украины вступает в новую и опасную фазу. Они добавили, что ведущие военные эксперты западных стран не пришли к единому мнению о том, как на удары по объектам в глубине российских территорий ответит Москва.

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Так, эксперт по вооружениям из Гамбурга Ульрих Кюн допускает, что Путин решит послать ядерный сигнал. В частности, он может провести полномасштабные испытания ядерного оружия.

По его словам, более предсказуемые ответные меры могли бы включать активизацию Россией атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Среди других вариантов — эскалация «гибридных» действий, например, диверсии в Европе или вмешательство в избирательную кампанию в США.

Австрийский эксперт по безопасности Герхард Манготт полагает, в свою очередь, что ядерный сигнал возможен, но маловероятен.

«Русские могут провести ядерное испытание. Они сделали все приготовления. Они могли бы взорвать тактическое ядерное оружие где-нибудь на востоке страны просто чтобы продемонстрировать, что имеют в виду, говоря, что в итоге прибегнут к ядерному оружию», — уточнил аналитик.

Опасность для Запада заключается в том, что никто не знает, где на самом деле проходят красные линии Путина, резюмировал Манготт.