Россия знает, что Запад уже принял решения относительно ударов вглубь российской территории и сигнализировал об этом Киеву. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

В субботу, на полях седьмого Медиасаммита БРИКС журналисты спросили у Рябкова об обсуждаемых Западом разрешениях на удары дальнобойными ракетами НАТО по России.

Дипломат ответил, что президент РФ Владимир Путин высказался на эту тему предельно четко.

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«Мы знаем о том, что соответствующие решения были приняты какое-то время назад, и сигналы такого рода в Киев переданы», — сказал Рябков.

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ. Для таких атак требуются разведданные со спутников и полетные задания НАТО. Прямое участие Запада в украинском конфликте изменит его суть, и Москва будет принимать соответствующие решения.