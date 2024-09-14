Медведев оценил возможность ядерного удара в ответ на шаги Запада на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания западных чиновников о возможном применении ядерного оружия в ходе конфликта на Украине.

По его данным, главы государств и правительств западных стран много говорят о том, как могут в дальнейшем развиваться события на Украине. Они полагают, добавил политик, что Россия не решится ответить ядерным оружием на удары вглубь страны.

«Русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают. Это просто «словесные интервенции». Русские не пересекут черты. Они просто пугают», — процитировал Медведев представителей западного «политистеблишмента».

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Кроме того, уточнил зампред Совбеза, на Западе полагают, что Москве не нужен ядерный конфликт, она может потерять поддержку «глобального юга».

Ядерный конфликт, подчеркнул Медведев, действительно никому не нужен, так как это «плохая история с тяжелейшим исходом», чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями.

«Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец», — предупредил Медведев.

В итоге, отметил зампред Совбеза, могут подтвердиться прогнозы умеренных западных аналитиков, которые предупреждали, что Россия все же может нанести ядерный удар.