Поддержка премьер-министра Канады Джастина Трюдо разрешения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России не вызывает удивления. Об этом Олег Степанов.

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«Заявление главы кабинета министров Канады не стало неожиданностью. Мы все это уже слышали. Премьер-министр Трюдо и его правительство с самого начала заняли максимально агрессивную позицию по отношению к России в контексте проведения спецоперации», — сказал дипломат.

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Посол также отметил, что Оттава продолжает оказывать Киеву «безрассудную поддержку», тем самым в очередной раз проявляя отличительную черту канадской внешней политики, заключающуюся в предвосхищении намерений ее «наставников» — США и Великобритании.

Ранее Джастин Трюдо заявил, что Канада поддерживает удары ВСУ по территории России дальнобойным оружием. Он также подчеркнул, что Россия якобы «нарушает порядок, основанный на правилах», в связи с чем Оттава и поддерживает Киев.