Поддержка премьер-министра Канады Джастина Трюдо разрешения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России не вызывает удивления. Об этом Олег Степанов.
«Заявление главы кабинета министров Канады не стало неожиданностью. Мы все это уже слышали. Премьер-министр Трюдо и его правительство с самого начала заняли максимально агрессивную позицию по отношению к России в контексте проведения спецоперации», — сказал дипломат.
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Посол также отметил, что Оттава продолжает оказывать Киеву «безрассудную поддержку», тем самым в очередной раз проявляя отличительную черту канадской внешней политики, заключающуюся в предвосхищении намерений ее «наставников» — США и Великобритании.
Ранее Джастин Трюдо заявил, что Канада поддерживает удары ВСУ по территории России дальнобойным оружием. Он также подчеркнул, что Россия якобы «нарушает порядок, основанный на правилах», в связи с чем Оттава и поддерживает Киев.