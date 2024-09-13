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В Госдепе рассказали о просьбе Гершковича провести интервью с Путиным

Журналист американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович якобы запросил интервью у президента России Владимира Путина. Об этом сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Госдепе рассказали о просьбе Гершковича провести интервью с Путиным
© РИА Новости

Он отметил, что журналист рассказал ему об этом сам. По словам главы Госдепа США, Гершкович перед выходом из российской тюрьмы заполнил специальную форму. В документе он попросил интервью с российским лидером.

Гершкович и Уилан вышли на свободу в рамках обмена заключенными

Масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами состоялся в Турции 1 августа. В результате сделки восемь граждан России были возвращены на родину. Среди обменянных также были журналист Эван Гершкович, осужденный в России за шпионаж, политики Илья Яшин* и Владимир Кара-Мурза* (оба включены Минюстом России в реестр иноагентов).

Политика
Эван Гершкович
Энтони Блинкен
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Соединенные Штаты