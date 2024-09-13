Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила властям США ввести новую профессию. Об этом она написала в своем Telegram-канале. Думаю, в США должна появиться новая профессия - специалист по введённым против России санкциям.

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«Думаю, в США должна появиться новая профессия — специалист по введенным против России санкциям», — написала она. Дипломат пояснила, что «кто-то должен следить за тем, чтобы санкции хотя бы не повторялись». «А то по второму кругу уже пошли с RT», — отметила она.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Великобритания и Канада запускают дипломатическую кампанию против RT. Он обвинил телеканал в участии в якобы «тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и «военных закупках».

До этого американская газета Washington Post назвала главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян «королевой российских информационных войн».