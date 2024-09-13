Раскрыта ошибочная иллюзия США в случае ядерной войны

Если в Европе начнется конфликт, США не удастся отсидеться за водами Атлантического океана, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, эта война затронет всех, пишет ТАСС.

Он напомнил, что сотни раз было сказано, что ядерной войны между ядерными государствами, тем более между США и Россией, не может быть, и победителей тоже не будет. Однако США, по его словам, находятся в иллюзии.

Иллюзия, что если будет конфликт, то он не распространится на территорию Соединенных Штатов Америки. Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис — американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех. Поэтому мы постоянно говорим: не надо играть с этой риторикой, — отметил дипломат.

Ранее Антонов заявил, что Великобритании может хватить «русофобской злости» для того, чтобы разрешить ударить ее дальнобойным оружием вглубь России. Он также выразил мнение, что президент США Джо Байден объявит о решении наносить удары вглубь РФ американским оружием после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 13 сентября.

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До этого президент России Владимир Путин заявил, что данное решение будет означать, что страны НАТО воюют с РФ. По его словам, в этом случае Москва будет принимать соответствующие решения.