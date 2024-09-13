Антонов: выборы в США не изменят негативный фон в отношениях Москвы и Вашингтона

Негативный фон в российско-американских отношениях останется неизменным независимо от результатов предстоящих президентских выборов в США.

С таким утверждением в эфире телеканала «Россия-24» выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Выборы предстоящие не изменят негативный фон, негативную ситуацию в российско-американских отношениях», — приводит его слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изменение позиции США помогло бы завершить конфликт на Украине.

Он также подчеркнул, что в Москве не согласны с заявлениями Вашингтона, что «один звонок» президенту России Владимиру Путину якобы мог бы завершить этот конфликт.