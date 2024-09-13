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Российский МИД прокомментировал передачу Португалией вертолетов Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала передачу Португалией вертолетов Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

МИД прокомментировал передачу Португалией российских вертолетов Украине
© РИА Новости

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Португалия приняла решение отправить на Украину шесть противопожарных вертолетов российского производства. По словам Захаровой, Москва будет расценивать этот шаг как проявление враждебности по отношению к России.

«Рассматриваем факт передачи данной авиатехники киевскому режиму как очередной враждебный шаг в отношении нашей страны... К сожалению, приходится констатировать, что такие действия Португалии свидетельствуют о практически полной утрате внешнеполитической самостоятельности и способствуют дальнейшему углублению кризиса в российско-португальских отношениях, некогда строившихся на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга», — заявила она.

Ранее Захарова объяснила назначение Зейналовой на пост российского посла.

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