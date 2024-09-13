Небензя обвинил Запад в клевете из-за заявлений о якобы поставках Ираном ракет РФ

Заявления стран Запада о якобы поставках Ираном баллистических ракет России являются клеветой и беспочвенной инсинуацией. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя. Lenta.ru

«Уже несколько месяцев не прекращаются дискуссии вокруг сюжетов о предоставлении Вооруженным силам Украины (ВСУ) ударов вглубь России западным оружием. В качестве повода подаются беспочвенные инсинуации о якобы поставках Ираном баллистических ракет России, которые ранее отверг глава МИД государства Аббас Аракчи», — отметил дипломат. ТАСС

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многочисленные рассуждения о поставках в Россию снарядов из Ирана «не имеют под собой никаких оснований». Газета.Ru