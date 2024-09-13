Страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если дадут добро на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойным оружием вглубь РФ. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией», — сказал дипломат, подчеркнув, что западные государства не смогут «отмазаться от ответственности и перевалить вину на Киев».

По его словам, если Запад разрешит Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории, это принципиальным образом изменит отношения Москвы с этими странами.