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Путин провел оперативное совещание Совбеза

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание Совбеза. RT на русском

С докладом о недавних контактах с зарубежными коллегами выступил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. News.ru

Как указывается на сайте Кремля, помимо Лаврова, в мероприятии приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, главы Администрации президента РФ Антон Вайно, Минобороны Андрей Белоусов, МВД Владимир Колокольцев, ФСБ Александр Бортников, СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель главы государства по экологии Сергей Иванов. ТАСС

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