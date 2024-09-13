Путин потребовал у Лаврова срочный доклад на Совбезе

Президент России Владимир Путин потребовал от министра иностранных дел Сергея Лаврова предоставить срочный доклад на заседании Совета Безопасности по поводу последних зарубежных контактов.

«Попросим Сергея Викторовича рассказать нам о его последних контактах с зарубежными коллегами», — сказал Путин в ходе оперативного совещания с Советом безопасности.

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Обсуждение внешнеполитических вопросов стало ключевой темой совещания. На повестке дня оперативного совещания оказались актуальные вопросы, связанные с деятельностью Министерства иностранных дел.