МИД Британии отказался извиниться за действия своих дипломатов в Москве

В МИД Великобритании отказались извиниться перед Россией за действия своих дипломатов в Москве. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства королевства, которое приводит телеканал Sky News.

В Лондоне заявили, что их дипломаты в Москве "защищали национальные интересы Великобритании" - якобы в ответ на деятельность России в Европе и королевстве.

"Мы не собираемся извиняться за защиту наших национальных интересов", - подчеркнули в МИД.

В то же время ведомство назвало обвинения ФСБ в адрес британских дипломатов "абсолютно беспочвенными".

Ранее ФСБ обвинила шестерых британских дипломатов в разведывательно-подрывной работе, после чего их лишили аккредитации в России.

Как позже пояснил сотрудник ведомства, британцы участвовали в "слетах" некоммерческих организаций-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов, и всеми силами пытались скрыть свои действия. Также ведомство раскрыло имена этих дипломатов.

В МИД России уже также заявили, что полностью разделяют оценку ФСБ деятельности британцев.