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Песков ответил на вопрос об ударах России по Западу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об ударах России по Западу. Соответствующий комментарий появился в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков ответил на вопрос об ударах России по Западу
© globallookpress.com
«У нас хватает специалистов и экспертов весьма авторитетных, которые рассуждают активно на эту тему, но президент всегда аккуратен с этим. У нас хватает возможностей вооруженных сил и сил экономики в плане поддержки вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена и все цели будут достигнуты», — заявил он.

Ранее Песков допустил принятие решения об ударах по России ракетами ATACMS. Он отметил, что в СМИ ведется активная информационная кампания по его формализации.

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