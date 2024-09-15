Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об ударах России по Западу. Соответствующий комментарий появился в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«У нас хватает специалистов и экспертов весьма авторитетных, которые рассуждают активно на эту тему, но президент всегда аккуратен с этим. У нас хватает возможностей вооруженных сил и сил экономики в плане поддержки вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена и все цели будут достигнуты», — заявил он.

Ранее Песков допустил принятие решения об ударах по России ракетами ATACMS. Он отметил, что в СМИ ведется активная информационная кампания по его формализации.