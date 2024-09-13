Участник СВО стал представителем Крыма в Совфеде

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил представителем исполнительной власти республики в Совете Федерации участника спецоперации, Героя России Юрия Нимченко, сообщил он в своем Telegram-канале. Он охарактеризовал Нимченко, как надежного и ответственного человек, и выразил уверенность, что все задачи, стоящие перед ним, будут выполнены.

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Подписал указ о наделении Героя России Юрия Петровича Нимченко полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Крым, — написал Аксенов.

Кандидаты в губернаторы номинируют трех потенциальных представителей в Совфеде на этапе выдвижения. После победы их назначают указами. Кроме Аксенова участников СВО в свои сенаторские «тройки» вносили врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.

Ранее стало известно, что третий созыв Государственного совета (парламент) Крыма переизбрал Сергея Аксенова на пост главы республики. Аксенов принес присягу и вступил в должность. Церемония проходила на первом заседании третьего созыва Госсовета республики в Симферополе. Вновь избранный глава региона поклялся «соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, Конституцию Республики Крым и законы Республики Крым, исполнять указы президента РФ и постановления правительства РФ».