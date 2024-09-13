Тема территориальной принадлежности Крыма относится к темам, по которым у России и Турции есть разногласия и по которым мнения полностью расходятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана относительно того, что Крым принадлежит Украине, согласно международному праву.

«Эта тема относится к категории разногласий, которые есть между нами и нашими турецкими друзьями. Здесь у нас полностью расходятся мнения. Тем не менее мы не оставляем наши целенаправленные попытки и далее разъяснять нашу точку зрения и позицию. Мы надеемся, что со временем это позволит Анкаре лучше понять нас и согласиться с нашими доводами. В остальном мы продолжаем развивать наши партнерские отношения с Турцией», — заявил Песков.

Он также отметил, что добавил, отвечая на вопрос, не связаны ли слова Эрдогана с желанием смягчить санкционную политику США, что Штаты «оказывают неприкрытое давление на Турецкую республику».

«Они не гнушаются запугивания. Но Турция продолжает руководствоваться своими собственными интересами. В том числе развивая сотрудничество с Россией», — сказал Песков.

На днях на саммите «Крымская платформа» президент Турции Эрдоган заявил о том, что «возвращение Крыма Украине является требованием международного права». Турция не признала российскую принадлежность Крыма и Севастополя. Только за 8 месяцев этого года турецкие банки, по данным местного экономического эксперта Мустафы Реджепа Эрчина, из-за давления США на банки страны Турция потеряла около 2 млрд долларов экспортной выручки.