Заявление президента России Владимира Путина о последствиях возможных ударов вглубь территории РФ предельно четкое и не допускает двойных прочтений. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле не сомневаются, что заявление российского лидера достигло адресатов.

Напомним, что Владимир Зеленский неоднократно призывал Запад разрешить наносить удары поставляемым Украине оружием вглубь РФ. 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что смена политик в этом вопросе может обсуждаться, а 11 сентября газета The Guardian сообщил, что британские власти уже приняли это решение.

12 сентября Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по РФ будет означать, что «страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Он подчеркнул, что это станет изменением сути конфликта, а в Кремле будут принимать решения исходя из создаваемых стране угроз.