Названо главное условие для ударов России по Германии и США

Россия будет вынуждена атаковать Германию и США, если гипотетические удары по местам складирования дальнобойных ракет в Польше, Румынии и Болгарии не подействуют на Запад, предположил в беседе с NEWS.ru Герой РФ генерал авиации Сергей Липовой. По его мнению, Вашингтон хочет «отсидеться за океаном», но этого сделать не получится. Как отметил генерал, у России достаточно оружия для удара.

Если гипотетические удары России по местам складирования дальнобойных ракет за пределами Украины — в Польше, Румынии и Болгарии — не подействуют отрезвляюще на Запад, то, предположу, Россия будет вынуждена нанести удар по Германии и США, по тем направлениям. Деваться некуда, США хотят отсидеться за океаном, но отсидеться не получится. У России для этого достаточно и надводных, и подводных, и наземных носителей соответствующего оружия. Надеюсь, что до этого не дойдет, — высказался Липовой.

Путин: разрешение ВСУ бить вглубь РФ меняет природу конфликта

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина после разрешения США бить по территории России продолжит свои террористические атаки и, вероятно, будет бить по социальным объектам. По его словам, Запад таким образом пытается продолжать боевые действия «до последнего украинца». Он обратил внимание, что это существенно повышает степень вовлеченности стран коллективного Запада в конфликт.