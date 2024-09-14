Ким Чен Ын на встрече с Шойгу назвал отношения с РФ активно развивающимися

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу 13 сентября заявил, что отношения двух стран динамично развиваются во многих областях, включая политику, экономику и культуру. Об этом сообщило государственное радио "Голос Кореи".

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"Товарищ Ким Чен Ын заявил, что отношения двух стран в соответствии с договоренностями, достигнутыми на саммите в Пхеньяне в июне, живо развиваются в разнообразных областях, включая политику, экономику и культуру. Он заверил, что правительство КНДР и впредь будет расширять сотрудничество с РФ в соответствии с духом соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - информирует радиостанция.

Ким Чен Ын пообещал Путину безоговорочную поддержку

Шойгу передал Ким Чен Ыну приветственные слова от президента РФ Владимира Путина. Лидер КНДР попросил Шойгу передать аналогичное послание Путину, выразив благодарность. Отмечается, что встреча прошла в дружественной и доверительной атмосфере. В ходе беседы прошел обмен мнениями по международным и региональным проблемам, по вопросам, связанным с укреплением сотрудничества, включая углубление стратегического диалога и защиту общих интересов безопасности. Стороны показали совпадение мнений по поднятым темам, указывает радио.

Ким Чен Ын встретился с Шойгу еще раз и попросил передать Путину свое послание, в котором он пожелал российскому лидеру здоровья и успехов в работе, а российскому народу - "победы, процветания" и счастья.