Путин провел встречу с председателем Конституционного суда

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает РИА Новости.

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Встреча состоялась в четверг поздно вечером в Санкт-Петербурге.

3 сентября Владимир Путин прибыл во Владивосток, где принял участие в IX Восточном экономическом форуме.

Владимир Путин в четверг, 5 сентября, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что священный долг Вооруженных сил РФ заключается в том, чтобы выбросить противника из Курской области и защитить граждан.

Он подчеркнул, что Киев своими действиями пытался заставить Россию «суетиться и нервничать», однако эти цели не были достигнуты, поэтому, по словам российского лидера, наступление на Донбасс продолжается.

Путин также заявил, что освобождение Донбасса является первоочередной задачей. Он также отметил, что украинские обстрелы в районах Курской и Запорожской АЭС — особенно опасные теракты.

5 сентября президент принял участие в пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Главное из заявлений российского лидера — в материале «Вечерней Москвы».