Названы имена лишенных аккредитации в РФ британских дипломатов

Телеканал «Россия 24» показал фото и назвал имена британских дипломатов, лишенных аккредитации в РФ по итогам расследования ФСБ. Как сообщает «Интерфакс», речь идет о Джессике Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафте Каллуме, Кетрин Макдоннал, Томасе Джоне Хиксоне и Блейк Паттел.

Все эти люди - сотрудники посольства Великобритании. В ФСБ заявили, что британские власти игнорировали требования прекратить «разведывательно-подрывную работу» дипломатов.

«Намеки о необходимости прекратить данную практику англичане не воспринимают, поэтому мы решили для начала выслать этих шестерых», - рассказал представитель спецслужбы.

Ранее стало известно, что МИД России лишил аккредитаций шестерых британских дипломатов на основании документов, предоставленных ФСБ, и «в качестве ответных мер на многочисленные недружественные шаги Лондона».

В ФСБ рассказали что спецслужба будет добиваться досрочного прекращения командировок в Россию британских дипломатов, в действиях которых будут признаки разведывательно-подрывной работы.

Как заявили в ФСБ, спецслужба также получила документы, доказывающие, что Британия «координирует эскалацию международной военно-политической обстановки». Основным координатором подрывной политики в странах бывшего СССР ФСБ назвала Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании.