Володин заявил, что НАТО ведет войну с Россией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что НАТО стало участником боевых действий на Украине. Он объяснил, что США, Германия, Британия и Франция обсуждают возможные удары ВСУ по РФ западным оружием, чтобы «закамуфлировать свое непосредственное участие в военных действиях». Об этом он написал в Telegram.

По мнению Володина, на самом деле США и их союзники «пытаются сами себе разрешить» акты агрессии против России. Спикер Думы заявил, что параллельно с этим Пентагон анализирует возможные последствия на случай ядерного взрыва.

«Все это является прямым доказательством, что под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО», - подчеркнул Володин.

Президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер 13 сентября обсудят разрешение на удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, такое решение на Западе примут, если будут уверены, что это позволит Украине «приблизить те цели, к которым она стремится». СМИ писали, что со стороны США речь идет об ATACMS.

«НАТО стало участником военных действий на Украине. Они ведут войну с нашей страной», - заключил Володин.

Газета The Guardian сообщила, что Британия уже согласовала разрешение на удары крылатыми ракетами Storm Shadow по России. По данным газеты, Лондон не будет объявлять о своем решении официально и, вероятно, введет некоторые ограничения, чтобы избежать «безрассудных или ненужных атак».

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары высокоточным западным оружием по России будут означать, что НАТО напрямую участвует в конфликте. Он подчеркнул, что ВСУ не способны наносить такие удары сами, так как у Киева нет своих спутников, позволяющих определять цели.