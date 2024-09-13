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Депутат ГД Колесник предложил провести испытания ядерного оружия

В Госдуме предложили провести испытания ядерного оружия
© Вечерняя Москва

Иностранные дипломаты стали забывать об опасности ядерного оружия. Возможно, стоило бы провести испытания, чтобы напомнить о страшной угрозе на международной арене. Об этом в пятницу, 13 сентября, заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник.

— Не надо расслабляться. Надо где-нибудь произвести ядерный взрыв, на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать, — отметил Колесник.

По его словам, при снятии моратория люди могут задуматься. Такое заявление политик сделал, рассуждая о вероятности применения Украиной грязной ядерной бомбы. Колесник считает, что важно помнить о том, что ядерное оружие наносит вред мирному населению. В связи с этим людям стоит знать примеры трагедий в Чернобыле и Хиросиме, пишет Lenta.ru.

Политолог Сергей Караганов выразил мнение, что Соединенные Штаты нагло врут, когда заявляют о распространении своих ядерных гарантий на союзников. Он отметил, что во времена холодной войны Вашингтон не исключал, что Москва решит «рвануть» на Запад через территорию Германии.

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