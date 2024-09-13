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Захарова оценила доклад ФСБ о подрывной работе Британии против РФ

МИД РФ полностью разделяет оценки ФСБ деятельности "британских как бы дипломатов". Об этом заявила ТАСС официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

Захарова оценила доклад ФСБ о подрывной работе Британии против РФ
© РИА Новости

Она отметила, что британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. По ее словам, дипломаты Британии в РФ занимались деятельностью, направленной на нанесение ущерба российскому народу.

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"Полностью разделяем выраженные ФСБ России оценки деятельности британских как бы дипломатов, - подчеркнула Захарова. - Британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. Но важнее всего то, что речь идет не только о формальной стороне вопроса и не соответствии заявленной деятельности, а о подобных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу".

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что прекращена аккредитация шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы.