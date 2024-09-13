Захарова оценила доклад ФСБ о подрывной работе Британии против РФ

МИД РФ полностью разделяет оценки ФСБ деятельности "британских как бы дипломатов". Об этом заявила ТАСС официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. По ее словам, дипломаты Британии в РФ занимались деятельностью, направленной на нанесение ущерба российскому народу.

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"Полностью разделяем выраженные ФСБ России оценки деятельности британских как бы дипломатов, - подчеркнула Захарова. - Британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. Но важнее всего то, что речь идет не только о формальной стороне вопроса и не соответствии заявленной деятельности, а о подобных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу".

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что прекращена аккредитация шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы.