В Минобороны назвали отношения России и КНР образцовыми

В Минобороны назвали отношения России и КНР образцом межгосударственного взаимодействия. Соответствующее заявление на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине сделал замглавы Минобороны России Александр Фомин.

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«Китай — один из ключевых партнеров России на мировой арене», — передаёт слова Фомина РИА Новости.

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Ранее Фомин заявил, что в 2024 году Китай и Россия проведут более 100 военных мероприятий.