В Госдуме предложили сделать образование для мигрантов исключительно платным

Депутаты Госдумы от ЛДПР предлагают ввести платное образование для иностранных граждан. Каких видов образования это коснется, рассказываем в нашем материале.

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«Ожидается, что платными станут все виды образования – дошкольное, начальное общее, основное, среднее общее, профессиональное обучение по программам профподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих», – говорится в сообщении.

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Авторы законопроекта отмечают, что сейчас образование для детей мигрантов бесплатно, но из-за увеличения их числа в российских школах не хватает мест. В пояснительной записке говорится, что дети иностранцев не знают русский язык и слабо усваивают программы. Также предлагается создать адаптационные классы, которые будут обязательной частью образовательного процесса для детей мигрантов, передает «Парламентская газета».

Напомним, справедливый размер стипендии в российских вузах с учетом инфляции в 2024 году – 50–60 тыс. рублей. Так считает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.