Обещанная Великобританией помощь Киеву растворится в карманах украинских элит, предположили в посольстве России в Лондоне. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми посетил Киев с официальным визитом. В ходе встреч с украинскими официальными лицами он пообещал выделить 600 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины.

В дипмиссии подчеркнули, что под «сбивчивый экскурс в историю то ли российского империализма, то ли британской работорговли» Киеву обещают всё новые транши помощи и денег.

Все эти средства, отметили дипломаты, как и предыдущие, сгорят в зоне спецоперации, либо, с высокой долей вероятности, растворятся в бездонных карманах коррумпированных украинских элит.

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В посольстве также обратили внимание на то, что Лондон по-прежнему увлечен погоней за несбыточной целью нанесения России «стратегического поражения».

Дипломаты констатировали, что лейбористы открыли свой первый же политический сезон «ритуальными заверениями» в намерении до конца поддерживать режим Владимира Зеленского, продолжили линию своих предшественников.