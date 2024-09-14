Мишустин назначил нового главу Росмолодежи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым главой Росмолодежи Григория Гурова, который раньше был председателем правления Движения первых, сообщила пресс-служба кабмина.

Гурову 38 лет. Он прошел путь от специалиста в муниципальном молодежном центре до заместителя министра науки и высшего образования РФ. Также занимал должности в Думе Ставропольского края, полпредстве Северо-Кавказского федерального округа.

В 2017 году начал работу в Росмолодежи, где за четыре года вырос от должности советника до замруководителя. Курировал организацию форумов, реализацию профильных нацпроектов, работу с молодыми семьями, стоял у истоков программы развития молодежного туризма "Больше, чем путешествие", запустил конкурс для студентов "Твой ход", выстроил методическую работу ведомства и многое другое. Содействовал строительству центра знаний "Машук".