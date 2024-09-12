Пушков задал Британии один вопрос по разрешению ВСУ бить вглубь России

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что на Западе идут "большие маневры" вокруг того, чьи ракеты будут использованы ВСУ для ударов вглубь России, и кто станет "крайним" в случае выхода конфликта из-под контроля. Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале. "В западном альянсе, судя по всему, идут "большие маневры" вокруг того, чьи именно ракеты позволят использовать Киеву для ударов по объектам на территории России. И, соответственно, кто будет крайним, если эскалация выйдет из-под контроля. Готова ли Британия взять на себя роль крайнего - со всеми вытекающими возможными последствиями?", - написал Пушков. Парламентарий предупредил, что эти последствия могут оказаться "весьма серьезными". До этого газета Guardian, ссылаясь на осведомленные источники в правительственных кругах королевства, писала, что власти Великобритании уже приняли резолюцию о разрешении Украине наносить удары ракетами Storm Shadow по объектам на российской территории. На этом фоне британский политик, лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен заявил, что подобное разрешение вовлечет Вашингтон и Лондон в полномасштабную войну.