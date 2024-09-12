Ответственность за разжигаемый Приштиной кризис лежит на Западе, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, с помощью косовского спецназа были ликвидированы остававшиеся на севере края сербские административные структуры.

Она подчеркнула, что в результате «карательного рейда с применением несоразмерной силы» были захвачены объекты и переданы в пользование «нелегитимным органам самопровозглашенной республики». Кроме того, со зданий сорваны сербские флаги, а теперь у входов размещены таблички на албанском языке.

За происходящим рутинно, не вмешиваясь, наблюдали представители Миссии ЕС в области верховенства закона в Косово, которые уже давно превратились в подстрекателей и соучастников преступной политики А. Курти... В очередной раз дали понять, что не ставят под сомнение правомерность гонений на сербов, — указала Захарова.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшее время страна столкнется с угрозой своим национальным интересам, в ходе которой ее гражданам «будет тяжело, как никогда тяжело». Политик не стал объяснять, что именно представляет опасность для страны, но пообещал назвать все проблемы чуть позже.

Комментируя ситуацию, кандидат исторических наук балканист Мария Третьякова предположила, что трудности, о которых говорил Вучич, могут быть связаны с принятием Косово в Совет Европы. Она отметила, что западные страны уже приняли решение об интеграции Косово в качестве ассоциированного члена в Парламентскую ассамблею НАТО, а до этого была одобрена либерализация визового режима между ними и непризнанной республикой.